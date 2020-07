Stasera in tv domenica 12 luglio 2020, Non dirlo al mio capo su Rai1: ultimo appuntamento

12 luglio 2020 a

Siamo arrivati alla fine. Chiude infatti la prima stagione della fiction “Non dirlo al mio capo”, domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai1, con gli ultimi due episodi interpretati da Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Nel primo dal titolo “Occhio per occhio, cuore per cuore”, Lisa scopre che Virginia, l’amante del marito defunto, ha avuto un figlio da lui. La donna le chiede inoltre un aiuto economico, grazie all’assicurazione sulla vita di Alberto che ha appena riscosso. Enrico, invece, viene informato che il padre si trova in fin di vita e Lisa lo convince ad andargli a fare visita. Dopo aver chiesto un esame del Dna, Lisa accetta di riconoscere il piccolo Paolo come figlio del marito. Mia però scopre la verità sul padre e ne rimane scossa. Quando Lisa confessa ad Enrico di amarla, l’avvocato decide di fare marcia indietro ancora una volta.

Nell’ultimo episodio intitolato “A carte scoperte”, Enrico fa i conti con la morte di Giusto. Riesce a superare il dramma solo grazie al sostegno di Lisa, ma scopre che Giusto ha ceduto le quote al socio Emiliano in caso di morte improvvisa. Marta però scopre che l’avvocato è stato licenziato due anni prima da un altro studio e che ha abbandonato moglie e figlio. Quest’ultimo tra l’altro è Lorenzo, il ragazzo che Enrico ha sempre creduto il suo fratellastro. Facendo delle indagini, Lisa scopre che in realtà il figlio illegittimo di Giusto è proprio Enrico, nato da una relazione fra la madre ed Emiliano. L’arrivo di Nina Valentini complica le cose: Enrico confessa a Lisa che si tratta di sua moglie.