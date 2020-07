Temptation Island 2020, coppia di Uomini e Donne al posto di Sofia e Alessandro: rumors e certezze

Verso la terza puntata su Canale 5

Temptation Island 2020, si va verso la terza puntata di giovedì 16 luglio Non ci saranno Sofia e Alessandro che sono usciti dal villaggio insieme dopo il falò di confronto.

Il portale Piùdonna, ha riportato alcune indiscrezioni sulla coppia che potrebbe sostituire la coppia di Perugia nel docu-reality di Canale 5. Si tratta di Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, e di Francesco Sole. I due si erano proposti diverso tempo fa, sicuri che la loro relazione potesse superare anche questa grande prova di fiducia. Secondo Gossip e tv

Sole e Giulia non sbarcheranno invece in terra sarda nello show delle tentazioni.

La coppia, rivela la fonte, è in una spa, come si può facilmente vedere dai loro profili social. Il che significa che non hanno mai raggiunto l’isola per le registrazioni. Inoltre, viste le norme anti-covid da rispettare per prendere parte al programma (due settimane in isolamento), è sicuro che non faranno parte del gioco in quanto non sono in quarantena ‘fiduciaria’. Le registrazioni del programma poi, dovrebbero essere già concluse.