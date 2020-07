Naya Rivera, la mamma in ginocchio sul lago dove si cerca il corpo dell'attrice. Le autorità: annegata

Momenti di disperazione

Grande disperazione. La foto della mamma dell'attrice scomparsa nel lago fa il giro del web. La donna si vede in ginocchio, con le braccia spalancate davanti al luogo dove potrebbe essere annegata sua figlia. Lei è la madre di Naya Rivera, Yolanda, arrivata sul molo del lago Piru, l’ultimo posto in cui la figlia è stata filmata viva dalle telecamere di sorveglianza che hanno registrato il momento in cui, insieme al figlio di 4 anni, l’attrice è salita a bordo di una barca presa a noleggio per una nuotata.

L’intera famiglia di Naya ha raggiunto il luogo in cui è scomparsa l’attrice di Glee. Le speranze di trovare Naya ancora viva sono ormai prossime allo zero ma il ritrovamento del corpo potrebbe essere molto difficile considerata la scarsa visibilità del fondale. Le autorità ritengono che l’attrice sia annegata.