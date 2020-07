Alessia Marcuzzi, video in barca col marito: così rompe il silenzio dopo il presunto tradimento

11 luglio 2020 a

Alessia Marcuzzi dopo il presunto tradimento con Stefano De Martino. Si fa sentire a modo suo, con un video postato su Instagram Stories, musicale e fatto di bellezza per persone e luoghi e sensualità.

Eccola in barca e suo marito Paolo Marconi Calabresi, un video che dice tutto sul momento di serenità e spensieratezza della conduttrice insieme ai suo affetti. E la location della Campania per questa vacanza è davvero da favola, così come il suo feeling col marito a dispetto delle voci, dei gossip, che l'hanno coinvolta negli ultimi giorni.