Ciao Darwin, Reale vs Virtuale: la sfilata intimo donne su Canale 5 sabato 11 luglio 2020 | Video

Due mondi a confronto in passerella

11 luglio 2020 a

a

a

Due mondi a confronto in passerella. Quella del mondo Reale contro quella del mondo Virtuale. E' la sfilata in intimo delle donne del programma Ciao Darwin 7, in replica su Canale 5 sabato 11 luglio 2020.

Un momento fra i più simpatici con il commento del conduttore Paolo Bonolis. Fra mutandine, scollature e autoreggenti, rivediamo uno degli appuntamenti più attesi di una trasmissione che in replica si è rivelata campione di ascolti sulla rete ammiraglia Mediaset. Una passerella dopo confronti di ogni tipo che hanno scaldato i telespettatori a casa e il pubblico in studio. Un video dove trionfa la sensualità.