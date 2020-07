Stasera in tv sabato 11 luglio 2020, su Rai Movie (canale 24) 'The walk' il film sull'impresa di Philippe Petit

11 luglio 2020 a

Film molto atteso per stasera su Rai movie. Joseph Gordon-Levitt è il protagonista di “The Walk”, in onda sul canale 24 del digitale terrestre oggi sabato 11 luglio in prima serata alle 21.10. E’ di Robert Zemeckis la firma del film sull'impresa di Philippe Petit, che nel 1974 a New York camminò a quattrocento metri d'altezza su un cavo teso fra le Torri Gemelle.

The Walk racconta passo passo quella che diventerà una delle imprese più pubblicizzate in tutto il mondo: Petit è un giovane francese con la grande passione per il funambolismo che, con un piano studiato nei minimi dettagli, tra limiti fisici e paura sfidando condizioni di tempo proibitive e le forze dell'ordine, porterà a termine la sua sfida contro tutto e tutti.