Stasera in tv sabato 11 luglio 2020, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre su Italia1: la trama del film

11 luglio 2020 a

a

a

Stasera, sabato 11 luglio 2020, va in onda la commedia Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, diretta da Chris Columbus, con Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub, Matthew Lawrence, Mara Wilson, Harvey Fierstein. Appuntamento alle ore 21.30 in prima serata su Italia 1.

Stasera in tv sabato 11 luglio 2020, film e programmi: cosa vedere: da Ciao Darwin a Una voce per Padre Pio



Daniel Hillard lavora come doppiatore dal momento che possiede un vero e proprio talento nel modulare la sua voce. Vive e lavora a San Francisco, sebbene si ritrovi ben presto senza impiego dopo un litigio con il capo. Miranda, la moglie, è un’arredatrice di interni. Il loro rapporto si trascina da anni ma la crisi è ormai troppo evidente perché i due la mettano da parte. All’ennesimo disastro combinato da Daniel, Miranda coglie la pala al balzo e decide di divorziare.

Disperato e senza più un lavoro che lo tenga occupato e soprattutto gli dia modo di sostentare la sua famiglia, Daniel mette su una farsa a dir poco impressionante. Mascherandosi da anziana signora di origini britanniche, si fa assumere da Miranda come governante della casa e babysitter dei suoi stessi figli. In tal modo avrebbe la retribuzione necessaria ma passerebbe soprattutto del tempo con i ragazzi. Ma si sa, lo scherzo è bello quando dura poco…



La pellicola diretta da Chris Columbus nel 1993 è liberamente ispirata al libro Un padre a ore di Anne Fine. Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre si è aggiudicato il premio Oscar per il miglior trucco.