Uomini e Donne, Kristian e l'incontro con Giovanna Abate: "L'ho baciata il 3 luglio"

Uomini e Donne è come non si fosse mai fermato. fa sempre parlare di sè, soprattutto con l'ex tronista Giovanna Abate. Lei ha scelto Sammy Hassan, ma la loro storia non decolla, anzi scricchiola almeno per il momento. Arrivano novità.

Kristian, un giovane 22enne padovano – professione programmatore – ha dichiarato di aver trascorso del tempo con la Abate di recente. Non solo: con lei si sarebbe anche scambiato un bacio stampo. La fonte è DonnaPop, Kristian ha confessato di essere stato lui a scrivere a Deianira Marzano e a sussurrarle del bacio a stampo. Dopodiché, ha spiegato come avrebbe conosciuto l’ex tronista. L’incontro sarebbe avvenuto il 3 luglio 2020, all’Argentario. Giovanna sarebbe stata in compagnia di alcune amiche quando avrebbe notato che a Kristian sarebbe caduto il cellulare. “Me lo ha fatto notare. Abbiamo scambiato due parole e abbiamo deciso di prendere qualcosa insieme in un bar”, ha affermato.

Dopo aver consumato al bar, sempre secondo la versione di Kristian, via in spiaggia per un po’ di relax e divertimento. “Lì, per colpa, forse, di quel che avevamo bevuto, o per il caldo, invece di darci un bacio sulla guancia, ce lo siamo dati sulle labbra… un bacio a stampo, insomma”, ha aggiunto il 22enne. E poi? “Ognuno per la propria strada”.