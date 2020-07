Stasera in tv sabato 11 luglio 2020, Una Vita su Rete 4 con doppio episodio: Ursula, notizia inattesa

11 luglio 2020 a

a

a

Appuntamento tv con Una vita stasera sabato 11 luglio 2020 in prima serata dalle 21.25 con un doppio episodio su Rete 4. Ursula, sta cercando un nuovo lavoro, riceve da Felipe una notizia inattesa: la famiglia di Eduardo reclama la custodia di Mateo.

Antonio riceve una lettera dal Ministero della Guerra che obbliga i figli delle famiglie benestanti spagnole a prestare servizio militare

La fiction racconta la contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano nel maestoso edificio Acacias 38, va in onda tutti i giorni alle 14.10 su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Play. Tra gli attuali protagonisti principali troviamo Telmo e Lucia, interpretati rispettivamente da Daniel Tatay e Alba Gutierrez.