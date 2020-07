Stasera in tv sabato 11 luglio 2020: serata thriller su Rai2 col film "Tutti i sospetti su mia madre": la trama

11 luglio 2020 a

Serata thriller in tv quella di Rai2, oggi sabato 11 luglio alle 21.20, che trasmette il film "Tutti i sospetti su mia madre", con Jennifer Taylor, Danielle C. Ryan e Mia Topalian.

Claire è una madre iperprotettiva. Segue ovunque sua figlia Maddy e non le permette dì frequentare amici più grandi di lei che vanno al college. Ce l’ha in modo particolare con una sua amica Gina e un ragazzo, Tucker. Una notte scopre Maddy in auto insieme a Tucker in atteggiamenti intimi e fa una scenata a entrambi, minacciando il ragazzo di morte. Il giorno dopo Tucker viene realmente trovato morto…