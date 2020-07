Stasera in tv sabato 11 luglio 2020: film su Rai3 "Troppo Forte" con Carlo Verdone e Alberto Sordi

11 luglio 2020 a

Un film cult, indimenticabile. Un capolavoro. La proposta di Rai3 per stasera sabato 11 luglio 2020 alle 21.20 è il sesto film di Carlo Verdone “Troppo Forte”, con Alberto Sordi, John Steiner, Elsa Vazzoler ed Eolo Capritti.

Oscar Pettinari fa la comparsa a Cinecittà anche se racconta di film di avventura di cui è stato il coraggioso protagonista. L'avvocato Giangiacomo gli sente raccontare le sue imprese e gli propone una truffa nei confronti di un importante produttore americano. Dovrà fingere di essere investito dalla sua potente auto per poi spillargli denaro. Oscar, a cavallo della sua moto, esegue ma a investirlo è Nancy, la protagonista del film che il produttore stava per realizzare. La ragazza viene subito sostituita e si trova senza soldi ospite della trasandata abitazione periferica di Pettinari.