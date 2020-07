Martina Colombari, il compleanno diventa sexy: set fotografico in casa, fisico mozzafiato | Video

11 luglio 2020 a

Martina Colombari e una festa di compleanno (45 anni) davvero memorabile. La festa è in spiaggia. sulla riviera romagnola ma anche in casa l'ex Miss Italia non scherza.

E sulle storie di Instagram pubblica un video dove trasforma la casa in un set fotografico. La modella ovviamente è lei. Martina mostra un fisico da ventenne e grande simpatia. Conquista il mondo social con immagini fatte di eleganza e sensualità.

La ex Miss Italia è diventata reginetta di bellezza ad appena 16 anni, sposata dal 2004 con l’ex calciatore del Milan e della Nazionale azzurra Alessandro Costacurta, oggi commentatore tv a Sky Sport, e mamma di Achille, ha compiuto 45 anni e fatto festa insieme ai genitori sulla sabbia della riviera romagnola.