Luciano Ligabue, grave lutto: è morto Mario Zanni il barista cantato nei suoi brani

E' morto il barista, celeberrimo, delle canzoni di Luciano Ligabue. Il Liga dice addio a Mario. E' infatti morto Mario Zanni. La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino.

Mario ci riporta a un pezzo indimenticabile del primo Ligabue: Bar Mario’, brano cult del repertorio del rocker di Correggio.

Mario per anni per anni ha gestito a San Martino in Rio, in Emilia Romagna un liocale che ha ispirato alcune delle canzoni di Ligabue.

.Quando Luciano Ligabue era a capo della band ‘Orazero’ e terminava le prove musicali presso un’ex stalla a Lemizzone, era solito recarsi, insieme ai proprio amici, proprio nel bar di Mario. Ed è proprio qui che trascorrevano tantissimo tempo per ispirarsi ai loro testi.

Zanni aveva ottanta anni. I funerali oggi, sabato 11 luglio, alle ore 15.