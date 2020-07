Gemma Galgani, il suo ex Rocco Fredella torna nel castello e si sposa: la vendetta

11 luglio 2020 a

a

a

Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne, ancora protagonista. Stavolta perché subisce una vendetta. Gemma , ora alle prese con la conoscenza di Sirius/Nicola Vivarelli, ha avuto altre storie importanti. In primis, quella con Giorgio Manetti, ma anche quella con Rocco Fredella. Rocco è prossimo alle nozze con la sua nuova compagna Doriana Bertola. Il suo ex Rocco Fredellaè quindi tornato, ma per questo, nel castello della loro esterna.

L’annuncio delle nozze è arrivato attraverso il magazine ufficiale di Uomini e Donne e sui social dell’ex cavaliere, che ha raccontato di aver organizzato una sorpresa speciale per la sua compagna: “Un viaggio in moto on the road durante il quale non solo le ho chiesto di sposarmi, ma, dopo il sì, abbiamo anche firmato le promesse di matrimonio”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli rimandano il viaggio ma la storia non si ferma. Le rivelazioni

La coppia si sposerà entro settembre. Una festa organizzata in un castello ad Alviano in Umbria in provincia di Terni, Rocco ha portato Doriana proprio dove portò la dama di Uomini e Donne: “Sono andato proprio in quel castello dove ho beccato un due di picche perché secondo me una donna non può dire di no a un regalo così bello”.