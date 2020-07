Televisione, su Rai1 sabato 11 luglio 2020 "Passaggio a Nord Ovest". Con Alberto Angela in Friuli, Egitto, Versailles e Messico

10 luglio 2020 a

Va in onda una puntata di “Passaggio a Nord Ovest”, sabato 11 luglio alle 15.30 su Rai1, insieme ad Alberto Angela. Si visiterà la più importante scuola per mosaicisti del mondo, che si trova a Spilimbergo, in Friuli. Nata nel 1922, nel tempo è diventata uno dei motori del turismo e dell’economia del Friuli e i mosaici che vengono creati qui sono apprezzati in tutto il mondo. È anche l’unica scuola in cui vengono diplomati i maestri mosaicisti.

La stazione centrale del Cairo, la Ramses Station, è la porta d’Egitto, un luogo affascinante, che racconta l’evoluzione della società. L’edificio attuale fu costruito nel 1892 in stile arabo-andaluso e l’ingresso monumentale, un manufatto architettonico di grande bellezza, simbolizza il passaggio dalla città al resto del paese.

Oltre che per il suo splendore, la reggia di Versailles era universalmente nota anche per la scarsa igiene dei suoi interni e dei suoi arredi. Un curioso viaggio nei retroscena della Reggia di Versailles porta a conoscere le abitudini del Re Sole e della sua numerosa Corte.

Nel mondo esistono luoghi aspri, selvaggi e desolati, dove l’istruzione, per alcuni bambini, è una vera e ardua conquista. Si andrà in Messico, nello stato del Chihuahua, dove la piccola Obdulia, appartenente alla popolazione dei Tarahumara, percorre ogni giorno un cammino difficile e impegnativo di 6 ore per raggiungere la scuola.