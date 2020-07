Ciao Darwin, dagli Usa accuse di razzismo al programma di Canale 5: "Italiani applaudono mentre una straniera annega". La replica

10 luglio 2020 a

a

a

La trasmissione di Canale 5, Ciao Darwin (una nuova puntata in replica viene trasmessa domani 11 luglio 2020) è al centro di una polemica social. La trasmissione condotta da Paolo Bonolis è stata accusata di razzismo dallo statunitense David Adler, fondatore dell’associazione Progressive International, con un tweet .

«Ho acceso la tv italiana - ha scritto Adler su Twitter - e ho trovato il canale Mediaset di Berlusconi che trasmetteva uno show chiamato Ciao Darwin, nel quale gli italiani applaudono mentre una straniera nera viene affogata in una vasca d’acqua per aver risposto male a delle domande. Il tutto osservato da due uomini con un completo e da una donna silenziosa in bikini».

Marco Salvati, storico autore dei programmi di Bonolis, ha risposto al tweet di Adler scrivendo: «Mi dispiace che tu abbia perso la parte migliore, quando uccidiamo tutti i concorrenti che hanno perso, senza distinzione tra bianchi e neri. Ai bambini a casa piace».