Ciao Darwin, sabato 11 luglio 2020 su Canale5: Reale contro Virtuale, chi è Madre Natura

10 luglio 2020 a

Si chiama Jenny Watwood ed è incantevole. E' la madre natura della puntata di Ciao Darwin in onda sabato 11 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 dalle 21.45. Torna in replica l'appuntamento con la settima edizione di Ciao Darwin e la sfida della settimana dell'esilarante programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è Reale contro Virtuale. A capitanare le due squadre, rispettivamente, il matematico e accademico Piergiorgio Odifreddi e il cantante e conduttore televisivo Francesco Facchinetti.

Chi è madre natura nella puntata Reale contro Virtuale Nata nel 1990 a Phoenix, in Arizona, Jenny Watwood ha lavorato fin da piccola nella moda e nel mondo della pubblicità. Nel corso del tempo, è diventata una modella professionista e ha posato anche per Playboy e per brand internazionali.