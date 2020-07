The Crown, la serie sulla Regina Elisabetta alla sesta stagione e ci sarà Kate Middleton

10 luglio 2020 a

The Crown, la quinta stagione non è l'ultima. La serie di Left Bank Pictures e Sony Pictures Television per Netflix incentrata sulla vita della Regina Elisabetta II si allunga alla stagione numero 6.

Peter Morgan: "La serie seguirà quello che era il corso precedentemente stabilito, dal momento che era già previsto di sviluppare la storia della queen Elizabeth lungo sei annate. L'ultima sarà ambientata negli anni 2000". Secondo Morgan, "è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e fare sei stagioni". Prevista anche Kate Middleton.

Intanto, gli spettatori sono in attesa della quarta stagione girata prima della pandemia, che teoricamente dovrebbe arrivare su Netflix nell'autunno 2020: non c'è però ancora una data ufficiale.