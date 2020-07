Stasera in tv, 10 luglio, su Iris va in onda il film "Niente da dichiarare?"

10 luglio 2020 a

Stasera in tv, 10 luglio, in prima serata su Iris va in onda il film "Niente da dichiarare?" (ore 21). Commedia franco-belga del 2010, regia di Dany Boon, nel cast ci sono Benoit Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard e Karin Viard.

La trama: con il trattato di Schengen, l'Europa nel gennaio 1993 ha aperto le frontiere e due doganieri, Ruben (Benot Poelvoorde) e Mathias (Dany Boon), uno di origine belga e uno francese, si trovano loro malgrado a dover lavorare insieme, nella stessa postazione. Tra un controllo e l’altro, i due uomini, che si sono sempre mal tollerati per via delle loro differenze culturali, non perdono l’occasione per schernirsi a vicenda. La situazione tra i due si complica ancora di piu' quando Ruben scopre che Mathias ha una relazione segreta con sua sorella Julie.