Stasera in tv, 10 luglio, su Rai Movie il film "Il sapore del successo"

Stasera in tv, 10 luglio, su Rai Movie va in onda in prima serata il film "Il sapore del successo" (ore 21,10). Commedia americana del 2015, la regia è di John Wells, nel cast ci sono Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brhl, Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James e Alicia Vikander

La trama: Adam Jones è uno chef che ha rovinato la propria carriera e ha perso il suo prestigioso ristorante a Parigi. Deciso a ritornare ai vertici rimette in piedi la sua vecchia brigata e cerca di creare il più grande ristorante del mondo a Londra.