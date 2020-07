Uomini e Donne, Giovanna e Sammy amore al capolinea e spuntato gli ex di lei: Davide e Alessandro

10 luglio 2020 a

a

a

Giovanna Abate e Sammy Hassan, l'amore sembra già finito. Cala il silenzio sulla loro storia, con i diretti interessati che preferiscono non parlarne. A Uomini e Donne Magazine fanno invece dichiarazioni Davide Basolo/Alchimista e Alessandro Graziani,ex corteggiatori di Giovanna. Secondo Davide la notizia sulla crisi l’ha lasciato senza parole. Nel frattempo, in questi giorni, secondo alcuni rumor, Sammy sarebbe stato beccato a Forte dei Marmi in compagnia della sua ex. Durante quella serata, sia Davide che Alessandro hanno incontrato l’ex rivale!

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: vacanze separate. Giulio Raselli punzecchia sulla rottura

Alessandro Graziani ammette che è stata una coincidenza incontrare a Forte dei Marmi sia Davide che Sammy. Con quest’ultimo si è salutato, ma nulla di più. Sulla situazione che stanno vivendo Giovanna e Sammy, afferma che “Non sto aspettando che facciano luce sulla loro vita privata per farmi di nuovo avanti con Giovanna, che sia chiaro”, ci tiene a precisare Alessandro nella sua intervista. Ma l’ex corteggiatore ammette che in questi giorni avrebbe voluto scriverle un messaggio, per sapere come sta e per darle conforto. Graziani ci terrebbe a dare il suo sostegno alla Abate, come in passato ha fatto con Serena Enardu. Alla fine, però, ha preferito evitare qualsiasi gesto che potesse essere frainteso. Nonostante ciò, la sua porta per un’amicizia resta sempre aperta per Giovanna.