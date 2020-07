Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli rimandano il viaggio ma la storia non si ferma. Le rivelazioni

10 luglio 2020 a

Tornano alla ribalta, dopo oltre un mese dalla chiusura di Uomini e Donne, Sono Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Si era parlato di crisi fra dama e corteggiatore, ma questa è stata smentita dai diretti interessati.

I due volti protagonisti del Trono Over hanno rilasciato una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. E' Gemma a smentire allontanamenti: ammette di non aver cambiato idea e di essere convinta degli aspetti positivi di questa conoscenza. Al momento, pare che i due stiano cercando di viversi nella vita reale, lontani dalle telecamere. Ora stanno continuando a sentirsi, sebbene non si siano più visti dopo i momenti trascorsi insieme a Roma. Sirius sul nuovo numero del Magazine, sceglie di smentire la crisi. Non solo, il 27enne confessa di sentire la mancanza della Galgani.

. Vivarelli afferma, inoltre, di non essere riuscito a portare la Galgani a Santorini, come le aveva promesso. Pertanto, il viaggio è stato rimandato, almeno per ora.