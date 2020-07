Stasera in tv, 10 luglio, su Canale5 inizia la seconda stagione della serie "Manifest"

10 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 10 luglio, su Canale5 va in onda la seconda stagione della serie tv "Manifest" (ore 21,20). L'episodio 1 è intitolato "Allacciate le cinture". La serie americana racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati.

Stasera in tv venerdì 10 luglio, programmi e film: cosa vedere. Scatti di follia su Rai2 e Manifest su Canale 5

La trama: mentre la famiglia Stone è coinvolta in una sparatoria, Ben va in missione per localizzare due passeggeri del Volo 828 che sono misteriosamente scomparsi.