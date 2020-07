Temptation Island 2020, "corni" e "difficoltà fotonica": Alessandro e Sofia conquistano il web col trash | Video

10 luglio 2020 a

a

a

Alessandro e Sofia, la coppia di Perugia di temptation Island 2020, è uscita insieme dal docu-reality di Canale 5 al termine del falò di confronto chiesto da lui e andato in onda a conclusione della seconda puntata di giovedì 9 luglio.

Una uscita dal villaggio sulla colonna sonora di "Ti amo" di Umberto Tozzi che suggella una ritrovata intesa fra i due, anche se sono molti sui social, i commenti scettici nei confronti di Alessandro. La coppia - lui macellaio e lei casalinga - rimane comunque protagonista del web per alcune uscite che hanno catturato l'attenzione di pagine trash. Nella seconda puntata la "difficoltà fotonica" urlata da Sofia nel confronto in spiaggia, ha fatto il giro della rete, così come "i corni" lamentati di aver subìto lui da parte di lei. E i follower ringraziano, un po' di perugino conquista la ribalta.