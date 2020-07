Lorena Bianchetti, lacrime in diretta tv a Io e Te: "Non mi piacciono le scorciatoie"

10 luglio 2020 a

Lacrime in diretta tv su Rai1. Nella puntata di Io e Te di oggi, venerdì 10 luglio 2020, Lorena Bianchetti si commuove dopo aver rivisto un filmato che riassume tutta la sua carriera. “Sono figlia di artigiani e questo lavoro è un lavoro artigiano”, dice.. “Sei una maestrina anche nella vita privata o c’è anche una piccola parte rock and roll?”, chiede il conduttore. “Non sono una maestrina. Sono una persona seria, onesta nel mio lavoro. Non mi piacciono le scorciatoie, voglio meritare tutto quello che ho nel bene e nel male. Sono molto rock and roll. Da piccola ero una piccola peste. La prepotenza non mi piace”, afferma la Bianchetti. Lorena Bianchetti, poi, rivede il momento condiviso con il maestro Ennio Morricone durante l’omaggio ricevuto dal maestro al Senato a gennaio 2020