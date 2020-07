Stasera in tv 10 luglio, lo spot de I migliori dei migliori anni: Carlo Conti su Rai 1 | Video

10 luglio 2020 a

I Migliori dei migliori anni. Rai 1 anche via social ha lanciato lo spot del programma che andrà in onda stasera 10 luglio in tv a partire dalle ore 21.25. Carlo Conti presenta il meglio dei migliori anni e la rete ammiraglia della televisione di Stato pubblicizza l'evento con apposito spot diffuso anche attraverso i profili social. La serata proporrà il meglio delle otto edizioni de "I migliori anni". Insomma una serata completamente dedicata all'amarcord, ma che si annuncia particolarmente emozionante. Nello spot il varietà è definito il più vintage della tv, dedicato a chi ama la musica, le esibizioni live e la magia del passato.