Stasera in tv venerdì 10 luglio, programmi e film: cosa vedere. Scatti di follia su Rai2 e Manifest su Canale 5

10 luglio 2020 a

Guida ai programmi televisivi in prima serata di oggi, venerdì 10 luglio 2020 .Su Rai3 va in onda "La grande storia" e "Manifest" su Canale 5. Tra i film c'è la pellicola drammatica "Scatti di follia" su Rai Due e la commedia divertente "La fidanzata di papà" su Italia Uno.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai Uno 21:25 – I migliori dei migliori anni (Programma d'intrattenimento)

Rai Due 21:20 – Scatti di follia (Film drammatico)

Rai Tre 21:20 – La grande storia-Quasi amici (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Il sapore del successo (Film commedia)

Rete 4 21:27 – Stasera Italia news speciale (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:21 – Manifest (Serie tv)

Italia Uno 21:30 – La fidanzata di papà (Film commedia)

La5 21:10 – Temptation Island (Programma d'intrattenimento)

La7 21:15 – Pronti a morire (Film d'azione)

TV8 21:30 – Italia's Got Talent (Programma d'intrattenimento)

Su TV8 continuano le repliche del programma che mette in mostra talenti nei campi più disparati, tra risate, lacrime e momenti seri.

Sky Cinema Uno 21:15 – Soldado (Film d'azione)

Per combattere i narcos, l’agente federale Matt Graver è costretto ad assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.