Stasera in tv, 10 luglio, su Rai2 va in onda il film "Scatti di follia"

Stasera in tv, venerdì 10 luglio, su Rai2 va in onda in prima serata il film "Scatti di follia" (ore 21, 20). Thriller americano del 2018, la regia è di Doug Campbell. Nel cast ci sono Linsey Godfrey, Joshua Hoffman, Ellen Michelle Monohan. La trama: una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po' impacciato e timido, in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un'ossessione...