Stasera in tv, 10 luglio, le esibizioni più riuscite de "I migliori anni". Su Rai1

10 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 10 luglio, va in onda una puntata speciale de "I migliori anni", lo show della Rai con Carlo Conti conduttore in cui si esbiscono alcuni dei migliori artisti italiani. In prima serata su Rai1 (ore 21,25) andrà in onda una maxi puntata, un rimontaggio di otto puntate in cui convergono le migliori esibizioni di tutte e otto le edizioni.

Stasera in tv 10 luglio, Alberto Sordi protagonista con "Amore mio aiutami" su La7

Verranno proposti i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.