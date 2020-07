Anna Tatangelo, nuovo amore? Flirt con uno dei suoi musicisti secondo Diva e Donna

10 luglio 2020 a

Anna Tatangelo, dopo aver dato una svolta alla propria immagine cambiando radicalmente look ed essere tornata sulla scena musicale con “Guapo” brano destinato a far ballare per tutta l’estate, sembra avere un nuovo amore. L'indiscrezione, che riguarda la cantante originaria di Sora, la riporta il settimanale Diva e Donna secondo cui Anna si sarebbe avvicinata a uno dei suoi musicisti. Sui social, in cui la cantante ex storica di Gigi d'Alessio, è molto attiva ma non trapela nulla a parte l'amore per il figlio Andrea. Non resta che aspettare per avere conferma, ma la passione avrebbe fatto breccia tra la Tatangelo e uno dei suoi musicisti.