Temptation Island 2020, Alessandro perdona Sofia e i commenti social sono senza pietà

Dopo il falò di confronto

10 luglio 2020 a

a

a

Temptation Island 2020, Alessandro ha perdonato Sofia al falò di confronto andato in onda nella seconda puntata di giovedì 9 luglio, ma i social non perdonano lui. I due sono usciti sulle note di "Ti amo", insieme, dopo l'ennesimo battibecco.

Commenti sarcastici su Alessandro (la coppia è di Perugia) che ha deciso di perdonare Sofia lasciando con lei il villaggio di Temptation Island 2020. Sotto i post pubblicati sulla pagina ufficiale di Temptation, infatti, gli utenti attaccano Alessandro che non avrebbe saputo reggere il confronto con un’agguerrita e più decisa Sofia che sarebbe riuscita a cambiare le carte in tavola strappando al fidanzato la promessa di darle fiducia in futuro.

Temptation Island 2020. Sofia e Alessandro litigano al falò poi escono sulle note di "Ti amo"

“Praticamente si è fatto manipolare in una maniera incredibile. Lo ha intortato con le parole”, scrive un utente. “Ma che schifezza. È bastato una parolina dolce e qualche sguardo di Sofia ed Alessandro è ritornato a fare lo zerbino”, “Al posto tuo mi farei crescere i capelli almeno non si vedranno corna che ti spunta da oggi in poi”, si dice ancora. Fatto sta che la coppia perugina è stata davvero protagonista del docu-reality con uscite simpatiche e apprezzate.

(Guarda qui il video ed i commenti)