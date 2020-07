Temptation Island 2020, anticipazioni terza puntata: falò Ciavy-Valeria e Antonella Elia si vendica

Cosa succederà giovedì prossimo 16 luglio

Anticipazioni della terza puntata di Temptatio Island. 2020 che torna giovedì prossimo, 16 luglio,m2020 su Canale 5.

La coppia composta da Valeria e Ciavy al centro dell'attenzione. Lui darà un bacio ad una tentatrice che voleva essere sulla guancia ma finisce per essere un bacio a stampo sulle labbra. La cosa non sfugge a Valeria che si infuria e si dice pronta a vendicarsi. E infatti si avvicina ancora di più ad Alessandro Basciano, finendo anche nella sua camera dove non ci sono telecamere. Una scena che farà finalmente infuriare Ciavy che deciderà di chiedere il falò di confronto.

Temptation Island 2020. Sofia e Alessandro litigano al falò poi escono sulle note di "Ti amo"

Una svolta importante arriverà anche per Annamaria e Antonio, ormai sempre più vicino alla single Ilaria. Anche Antonella Elia si infurierà nella prossima puntata e sarà pronta a vendicarsi dopo aver visto un inaspettato avvicinamento tra il suo fidanzato Pietro Delle Piane e una tentatrice. Guai in vista anche per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. La showgirl è sempre più in confidenza con i tentatori ai quali fa massaggi e carezze. Lorenzo reagirà molto male e dirà “Pensavo fosse amore e invece forse è davvero soltanto un calesse”.