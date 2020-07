Temptation Island 2020. Sofia e Alessandro litigano al falò poi escono sulle note di "Ti amo"

Prima il battibecco, poi il lieto fine

10 luglio 2020 a

a

a

Lite e finale a lieto fine per la coppia di Perugia, Sofia e Alessandro, nella seconda puntata di Temptation Island 2020 di giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5.

Temptation Island 2020, Sofia e Alessandro lite al falò di confronto: video e accuse

Lui l'accusa di essersi avvicinata troppo al single Alex: "Lo baciavi sul collo!". Lei risponde pronta: "Ti sei fatto prendere dalla gelosia e ora uscirai con gli stessi dubbi. Potevo rimanere di là, ma per amore tuo sono qui. Lui per me è un fratello".

I due rivedono i rispettivi video e continuano a litigare: "Noi dovevamo dimostrare che siamo uniti, anche a chi non ci credeva. Che ti amo lo hanno capito anche gli alberi della Sardegna", sostiene Sofia, "Tu sei così insicuro che dopo 5 giorni hai visto un abbraccio e mi hai chiamato per un confronto. Io sono venuta perché ti conosco". L'atmosfera si rilassa all'improvviso quando lei gli ripete più volte di essere innamorata solo di lui. Lui si scioglie, sorride e i due alla fine escono insieme, sulle note di Ti amo di Umberto Tozzi.

Guarda qui il video