Temptation Island 2020, Sofia e Alessandro lite al falò di confronto: video e accuse

Sofia si presenta al falò di confronto chiesto da Alessandro. La coppia di Perugia catalizza l'attenzione della seconda puntata di Temptation Island 2020 di giovedì 9 luglio 2020.

Al confronto il macellaio e la casalinga guardano i video e si scambiano accuse reciproche sui tradimenti. Battibechi continui fra i fidanzati, insieme da oltre 4 anni, ma che non convivono.

Alessandro sostiene di essere stato tradito più volte, lei non è d'accordo: "Se mi lasci, non è tradimento. È accaduto che lui mi abbia lasciato e io abbia conosciuto poco tempo dopo un'altra persona. Non è come la racconta lui". Sofia si sfoga con le amiche, poco dopo è raggiunta da Bisciglia che le comunica la decisione di Alessandro di chiedere il falò di confronto. Prima del falò, Alessandro vede un video che mostra Sofia molto intima con uno dei single. Ne resta sconvolto. Poi tocca a lei vedere i video di lui e lei lo attacca duramente.