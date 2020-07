Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso una furia contro Manila Nazzaro: le confessioni di lei

09 luglio 2020 a

Nella seconda puntata di Temptation Island 2020 di giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5, Lorenzo Amoruso si è detto sicuro del suo rapporto con Manila Nazzaro. C'è però un video per lui: nel filmato vediamo la Nazzaro farsi cospargere di crema dal single Simone e lei spiega perché: "Lui sta a Firenze e non vuole trasferirsi, io lo vorrei ma non posso lasciare Roma perché devo lavorare.

Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso sconvolto grida contro Manila Nazzaro. Anticipazioni seconda puntata

Non posso dipendere da un uomo, come mantengo i miei figli?". Lorenzo interrompe il video e si infuria: "Dice bugie, ho parlato di prendere una casa a Roma. Non mi piace che parli di "eterni fidanzatini" e non ho mai lasciato nessuna fidanzata o convivente in mezzo alla strada. Sembra che io non sia una garanzia per lei. Io non lascerò mai Firenze perché ho interessi economici e amici, lei dice mezze verità". Lorenzo prosegue quindi la visione del filmato, che mostra Manila molto disinvolta con i single: "Che giochi di mer*a", conclude Amoruso, "Ragazzi, noi qui siamo dei signori, dobbiamo svegliarci."