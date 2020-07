Temptation Island 2020, Andrea contro Anna: "Figlio sotto ricatto". E lei si vendica

Seconda puntata scoppiettante

Una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020 è quella formata da Anna e Andrea: Viene rivisto il video della prima puntata in cui lei lo ha ingannato provocando in lui una reazione di gelosia, con tanto di intervento da parte di Amoruso che gli dice: "Tu non hai peso, non sta apprezzando quello che stai facendo. L'unica cosa che le interessa è che la metti incinta!". Anna assiste poi a un video che mostra Andrea confidarsi con una single. Il ragazzo ammette chiaro e tondo che non è pronto a diventare padre: "Lei vuole un figlio, io no. Non mi stai chiedendo una villa, un orologio, mi chiedi una cosa che ci lega a vita e me lo chiedi sotto ricatto". La parola "ricatto" fa infuriare Anna: "Lui sta crescendo con me, poi a 40 anni se ne va". E poi si butta sul single Carlo e Andrea sbotta: "Portatela qua o vado io da lei".