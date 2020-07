Temptation Island 2020: Antonella Elia fa pipì in mare: "Uno dei piaceri della vita" | Video

Scena trash nella seconda puntata

Antonella Elia fa pipì in acqua nella seconda puntata di Temptation Island in onda giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5. Una scena trash mentre il fidanzato Pietro Delle Piane guarda il video insieme agli altri fidanzati.

Antonella è in mare con un single, Ale, al quale confida che questo è uno dei "grandi piaceri della vita". Poi parla del senso della solitudine e quindi del suo ex e della gelosia di Pietro Delle Piane. Il fidanzato della Elia quando vede urinare in acqua Antonella sorride, anche alla sua esclamazione. Una delle scene cult del docu-reality della rete ammiraglia Mediaset 2020.