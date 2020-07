Temptation Island 2020, Valeria tradisce Ciavy con Alessandro sulla spiaggia: Manila tifa per lei

09 luglio 2020 a

Sembra davvero finita fra Ciavy e Valeria. La seconda puntata di Temptation Island 2020 di stasera giovedì 9 luglio, ha visto la ragazza insieme al single Alessandro che le ha preparato una sorpresa sulla spiaggia con tanto di calici di vino e cibo. Una location romanticissima dove i due si abbracciano.

Manila Nazzaro tifa per loro due, Valeria e Alessandro: "Mi sono emozionata io a vedervi. Perché ti devi privare di cose così?". Valeria ammette che con Ciavy non vive più simili emozioni. Ciavy, finito il video, ammette: "Vero, ora c'è qualche attenzione e sorpresa di meno. Però lei manca di rispetto, non usa la testa. Voglio vedere fino a che punto arriva. Qui dalla parte della ragione sono io, non lei".