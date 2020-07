Temptation Island 2020, Antonio con la single Ilaria. Lacrime di Annamaria che fa le valigie: Me ne vado

09 luglio 2020 a

Seconda puntata di Temptation Island 2020 stasera 9 luglio 2020. Annamaria piange e fa le valigie, piange e si dispera con il fidanzato vicino alla single Ilaria.

Valeria cerca di consolarla: "Ti butti troppa negatività addosso. Quelle hanno 20 e tu 43, guarda chi sei". Poco dopo, Annamaria visiona un video nel pinnettu.

Temptation Island 2020, chi sono le sei coppie partecipanti e i 23 single tentatrici e tentatori

Antonio parla con la single Ilaria: "Ti vedo una cucciola, una donna da proteggere. Mi metti in difficoltà, nel guardarti". I due fanno il bagno insieme e giocano nell'acqua, a stretto contatto. Lui: "Al di fuori di questo programma non avrei problemi a frequentarti". Le altre fidanzate commentano dure: "Che testa di c…, questo è bruciato". Annamaria esce e si abbandona alle lacrime, poi annuncia di volersene andare. Entra in casa e prepara le valigie, mentre Antonella Elia cerca di fermarla: