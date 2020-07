Stasera in tv 9 luglio, su Iris il film Tutto è perduto: Robert Redford diventa un naufrago. La trama

09 luglio 2020 a

All is Lost - Tutto è perduto. E' il film in programma stasera in tv, 9 luglio, su Iris a partire dalle ore 23.16. Si tratta di un film drammatico realizzato negli Usa nel 2013. La regia è di J. C. Chandor e il protagonista è Robert Redford che si ritrova in mare aperto dopo che il suo yacht si schianta contro un container. Il viaggio si trasforma così in una disperata e solitaria lotta per non morire. Radio fuori uso, violenta tempesta, correnti: è costretto così a dover affrontare numerose prove. Riuscirà a sopravvivere oppure sarà costretto ad arrendersi al mare?