Stasera in tv 9 luglio, in seconda serata su Rete 4 Festivalbar Story Show

09 luglio 2020 a

a

a

Notte con la musica del passato stasera in tv 9 luglio su Rete 4. Dalle ore 23.55, infatti, l'emittente Mediaset propone il Festivalbar Story (Show). Programma dedicato alle finali più emozionanti dello storico concorso musicale che per decenni ha segnato le estati italiane. Il Festivalbar nasce nel 1964 da un'idea di Vittorio Salvietti: le preferenze del pubblico, valutate attraverso gli ascolti rilevati dai jukebox dotati di contatori, consentono di premiare la canzone più ascoltata. La formula cambia negli anni, ma il Festivalbar continua a funzionare e la trasmissione in tv esalta l'evento ancora di più. L'ultima edizione è quella del 2007, vinta dal brano Parlami d'amore dei Negramaro. Nella prima ad imporsi era stato Bobby Solo con Credi a me.