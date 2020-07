Stasera in tv, 9 luglio, in seconda serata su La7 c'è "Storia di un soldato". Con Denzel Washington

09 luglio 2020 a

Stasera in tv, 9 luglio, va in onda in seconda serata su La7 il film "Storia di un soldato" (ore 23,15). Pellicola drammatica del 1985, statunitense, il regista è Norman Jewison, nel cast ci sono Denzel Washington, Howard E. Rollins jr., Adolph Caesar, Art Evans, David Alan Grier.

Stasera in tv 9 luglio su Rai3 puntata di Narcotica in seconda serata

La trama: 1944, Louisiana. Al campo di addestramento militare, gli uomini si preparano per essere mandati al fronte. In una compagnia formata esclusivamente di uomini di colore, il sergente Waters, anche lui nero, detestato per il suo carattere aggressivo. Una notte in cui si e' preso una formidabile sbronza in un locale, il sergente viene trovato ucciso tra i cespugli di una strada di periferia.