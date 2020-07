Stasera in tv 9 luglio su Rai3 puntata di Narcotica in seconda serata

09 luglio 2020 a

Stasera in tv 9 luglio, in seconda serata su Rai3, va in onda "Narcotica" (ore 23,25). Narcotica è un viaggio sulle rotte del narcotraffico in cinque puntate. Un' immersione in zone proibite dove regnano corruzione e violenza, il cui controllo è conteso dai cartelli del narcotraffico, gruppi di guerriglieri, paramilitari, gruppi di polizia autocostituita non riconosciuti. Dalla Colombia al Messico fino alla Calabria. Il procuratore Gratteri e i suoi uomini ci accompagnano in questo viaggio con il racconto delle indagini che hanno scoperto gli affari della ndrangheta con i narcotrafficanti Sud americani.