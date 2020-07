Stasera in tv 9 luglio, in seconda serata su Italia 1 l'horror Final Destination 3: la trama

09 luglio 2020 a

Final Destination 3 è il titolo del film in programma in seconda serata stasera in tv, 9 luglio, su Italia 1 a partire dalle ore 23.52. Si tratta di una pellicola horror, realizzata negli Stati Uniti nel 2005, con la regia di James Wong. Gli interpreti sono Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Harris Allan, Jessica Amlee, Texas Battle, Jamie Isaac Conde, Amanda Crew. La trama: siamo ormai al terzo capitolo e la formula del film resta la stessa, anche se cambiano i protagonisti. Prima di salire sulle montagne russe un adolescente ha la visione promonitrice di un terribile incidente. E' possibile sconfiggere la morte?