Samanta Togni e Mario Russo, la separazione sta per finire. Lei: in viaggio | Video

09 luglio 2020

Il distacco tra Samanta Togni, già regina di Ballando con le Stelle, e il suo fresco marito Mario Russo, sta per terminare. O forse si è concluso proprio in queste ore. E' stata la coppia stessa a farlo capire, via Instagram. Prima è stato il dottore a pubblicare una foto della moglie sulle sue Instastorie, ricordando che "manca solo qualche ora". Poi lei ha postato un breve video in cui annuncia di essere in viaggio e per sottofondo ha usato C'era una volta il west di Ennio Morricone.

E' facile immaginare che presto li rivedremo di nuovo protagonisti insieme sui social. Il distacco si è reso necessario per gli impegni professionali del medico, costretto a partire per l'estero, dove svolge la sua attività di chirurgo estetico. La breve separazione è stata caratterizzata da pubbliche dichiarazioni d'amore da parte di entrambi.