Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso sconvolto grida contro Manila Nazzaro. Anticipazioni seconda puntata

L'ex calciatore vede qualcosa delle fidanzata che lo irrita

09 luglio 2020 a

Nuove anticipazioni a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 2020, stasera giovedì 9 luglio su Canale 5 alle ore 21.20.

Tra i protagonisti dell'appuntamento settimanale ci sarà anche Lorenzo Amoruso, che perderà le staffe con la fidanzata Manila Nazzaro.

Lorenzo, in un video spoiler postato sull'account instagram del programma della rete ammiraglia Mediaset, appare furioso e fuori di sé dopo aver visto un video che riguarda la sua fidanzata. si aggira nervosamente per il villaggio dei fidanzati e commenta molto turbato a voce alta "Non ha capito con chi ca**o ha a che fare, se pensa di fare la defic***e con me. Ragazzi... dai per favore".