Temptation Island 2020, Sofia va al falò con Alessandro che rischia di lasciare il villaggio: anticipazioni puntata 9 luglio

Sofia al falò di confronto chiesto da Alessandro. E' l'indiscrezione che arriva a poche ore dalla seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda stasera 9 luglio 2020 su Canale 5 alle 21.20.

La coppia di Perugia grande protagonista in spiaggia, come rivela Fanpage.it , con un faccia a faccia chiesto ed ottenuto dal macellaio dopo le dichiarazioni della fidanzata casalinga fatte al single Alex. Lei nega tradimenti che invece sono alla base della partecipazione della coppia a Temptation Island. Così Alessandro, infuriato, ha chiesto di vedere lei in spiaggia. Vedremo che cosa si diranno e soprattutto se lui abbandonerà il villaggio oppure rimarrà come concorrente.