Stasera in tv 9 luglio, su Iris c'è il film Alaska: l'aereo finisce contro il ghiacciaio. La trama

09 luglio 2020 a

a

a

E' Alaska il film in programmazione stasera in tv, 9 luglio, su Iris a partire dalle ore 21. Pellicola di avventura, è stata realizzata negli Usa nel 1996, con la regia di Fraser Clarke Heston. Ricco il cast: Thora Birch, Vincent Kartheiser, Duncan Fraser, Dolly Madsen, Ryan Kent, Ben Cardinal, Kristin Lehamn, Adrien Dorval, Gordon Tootoosis, Charlton Heston, Dirk Benedict. Il film racconta l'incidente aereo di cui è vittima Jack Barnes che da pochi mesi ha perso la moglie e si è trasferito in Alaska con i figli per ricostruirsi una vita. Purtroppo finisce con il suo aereo contro una parete di ghiaccio e inizia una complessa avventura.