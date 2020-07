Stasera in tv 9 luglio, su Rai Movie il film in seconda serata The sentinel con Michael Douglas e Kim Basinger

09 luglio 2020 a

The sentinel è il titolo del film in programma stasera in tv, 9 luglio, su Rai Movie in seconda serata a partire dalle ore 23.30. Realizzato negli Stati Uniti nel 2006, azione e avventura, vede alla regia Clark Johnson. Gli interpreti sono Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Martin Donovan, Kim Basinger. La pellicola racconta la storia dell'agente segreto Pete Garrison, responsabile della sorveglianza della first lady degli Usa. L'agente viene accusato ingiustamente di aver partecipato a un complotto per far fuori la coppia presidenziale. L'agente si dà alla fuga e inizia a indagare sulla vicenda. A complicare la situazione la sua relazione con la moglie del presidente.