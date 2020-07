Stasera in tv 9 luglio, su Rai Movie il film Tutti i soldi del mondo: la trama

09 luglio 2020 a

Tutti i soldi del mondo è il titolo del film in programma stasera in tv, 9 luglio, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Si tratta di un thriller realizzato tra Stati Uniti e Gran Bretagna per la regia di Ridley Scott. Del cast fanno parte Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. La trama: è il 1973 quando viene rapito a Roma John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty. Una banda di calabresi chiede un riscatto di 17 milioni di dollari. La mamma dell'adolescente chiede aiuto al nonno che però si rifiuta di pagare. La storia si complica maledettamente per le diverse posizioni in famiglia ed entra in scena l'ex agente della Cia, Fletcher Chase.